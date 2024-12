Una ragazza di 24 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza, dopo essere stata ferita con almeno una coltellata alla schiena, fuori da un supermercato di via Prealpi a Giussano (Monza), intorno alle 13.30 di oggi. A quanto emerso fino ad ora non si tratta di una rapina, ma è probabile sia stata sorpresa alle spalle da una persona nei pressi della sua auto. I carabinieri stanno indagando per ricostruire l'accaduto.



