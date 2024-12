Eredità Agnelli: legali Margherita, vertenza più che mai aperta

"Nelle scorse settimane abbiamo chiesto l'acquisizione nel giudizio civile dei riscontri provenienti dall'indagine penale in corso a Torino nei confronti di John, Lapo, Ginevra Elkann e altri. Siamo convinti che le prove raccolte - che ricordiamo - sono state già vagliate in diverse occasioni da giudici terzi (Gip, Tribunale del Riesame e Suprema Corte di Cassazione) certifichino in modo inequivocabile la fondatezza delle nostre ragioni, anche rispetto alla causa civile, con tutte le rilevantissime conseguenze che ciò comporta". Così, in una nota, i legali di Margherita Agnelli, secondo cui "la vertenza è più che mai aperta".



