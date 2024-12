Accoltellata dall'ex in fuga, l'aveva già aggredita

E' stata accoltellata dall'ex fidanzato la 24enne ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza, fuori da un supermercato dove si erano dati appuntamento, oggi dopo pranzo in via Prealpi a Giussano (Monza). L'uomo, al momento in fuga, era ai domiciliari proprio per una precedente aggressione ai danni della stessa giovane e non avrebbe potuto, in virtù di quello stesso provvedimento giudiziario, recarsi in Brianza o avvicinare la ragazza. La 24enne, al momento non in pericolo di vita, ha già reso alcune dichiarazioni utili alle indagini.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA