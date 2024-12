Vuole scattarsi un selfie, resta bloccata sul fiume, salvata

Voleva scattarsi un selfie ed è scesa nel greto del fiume Enza dove è rimasta bloccata a causa di un improvviso innalzamento del corso d'acqua per le piogge di queste ore. Tanta paura stamattina nel Reggiano a Montecchio, all'altezza di via Curiel, dove una ragazza è stata salvata dai vigili del fuoco che l'hanno portata via grazie all'elicottero decollato da Bologna per poi affidarla al personale medico sanitario. Sta bene e viene descritta in discrete condizioni.

Sul posto anche i carabinieri oltre alle squadre di pompieri arrivate via terra in assetto fluviale coi gommoni da Reggio e Parma. L'allarme è scattato intorno alle 9.30. A lanciarlo proprio la ragazza che si era spinta troppo oltre per scattare alcune fotografie col telefonino, ma poi si è trovata circondata dall'acqua che ha creato degli isolotti che di fatto l'hanno bloccata e non le hanno permesso di tornare a riva.

Una vicenda che ricorda la tragedia dei tre ragazzi morti in Friuli, travolti dalla piena del Natisone. Per fortuna, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, l'epilogo è stato a lieto fine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA