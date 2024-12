No Tav, nella notte tensioni al cantiere di Chiomonte

Tensioni la scorsa notte in Valle di Susa, nel Torinese, davanti al cantiere della Torino-Lione, a Chiomonte. La zona, in Val Clarea, è stata raggiunta attraverso i sentieri da un centinaio di No Tav, che hanno sparato razzi, lanciato sassi e petardi contro le forze dell'ordine messe a protezione dell'area.

Un gruppo di antagonisti incappucciati ha raggiunto le reti che recintano il perimetro e, muniti di corde e ganci, hanno strappato alcuni metri di concertina di filo spinato, installata sui jersey a protezione del cantiere. La polizia ha risposto utilizzando gli idranti e lanciando alcuni lacrimogeni.

I No Tav si erano dati appuntamento al campo sportivo di Giaglione, poi avevano raggiunto il presidio dei Mulini. Le tensioni sono durate circa un'ora, fino a mezzanotte.

Questo pomeriggio alle 14 partirà da Susa la tradizionale manifestazione che raggiungerà San Giuliano. L'8 dicembre è una data storica per il movimento No Tav: oggi si celebrano i 19 anni della 'riconquista' del prato che ospitava il vecchio presidio di Venaus, sgomberato dalle forze di polizia la notte del 5 dicembre 2005.



