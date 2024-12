Mare mosso, saltano le corse per Ischia, Capri e Procida

Sarà una domenica difficile per i collegamenti marittimi nel golfo di Napoli a causa del maltempo che sin da stamattina sta causando numerose cancellazioni delle corse programmate per le isole partenopee.

Il forte vento di ponente ha ingrossato il mare rendendolo molto mosso tanto che al momento risultano sospesi i collegamenti degli aliscafi da e per i porti di Forio e Casamicciola mentre resta confermata una parte di quelli programmati da e per Ischia Porto; risultano inoltre sospese anche alcune corse dei traghetti operate dall'isola verde per Pozzuoli.

Situazione analoga per Procida che sarà collegata con poche corse, sia di aliscafi che di navi, per il giorno dell'Immacolata considerate le numerose cancellazioni già annunciate per i collegamenti operati sia dal porto di Napoli che da quello di Pozzuoli così come accadrà per Capri dove l'intero servizio dei mezzi veloci non sarà effettuato ed i collegamenti saranno garantiti solo dalle navi.



