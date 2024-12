Giubileo: test day in Questura,2000 telecamere per sicurezza

Oltre duemila telecamere, tra quelle della polizia e del Comune, collegate al centro per la gestione della sicurezza dei grandi eventi della Questura di Roma per monitorare gli appuntamenti principali Giubileo. Oggi il primo test con la tradizionale cerimonia a piazza di Spagna per la festa dell'Immacolata a cui ha partecipato papa Francesco, la messa in piazza San Pietro fino all'accensione questa sera delle luminarie in piazza del Popolo.

Nella sala operativa dedicata ai grandi eventi il questore Roberto Massucci e operatori specializzati in ordine pubblico hanno seguito e coordinato tutte le fasi della giornata e gli spostamenti del pontefice. Su un grande ledwall le immagini in contemporanea di dodici telecamere che hanno immortalato passo dopo passo i momenti clou.

Da stamattina sono stati potenziati i servizi nelle stazioni metro che servono le aree direttamente interessate dagli appuntamenti in programma, sia nell'area del cosiddetto Tridente - ovvero del centro storico cittadino -, lungo tutte le direttrici limitrofe e pertinenzialità a piazza di Spagna, via Del Corso, nonché della zona del Vaticano e, nel dettaglio, di Piazza San Pietro. Grande attenzione è stata dedicata anche alla prevenzione di quei reati contro il patrimonio che statisticamente coinvolgono i turisti che frequentano la Capitale.



