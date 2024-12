Bora, una trentina gli interventi dei Vigili del Fuoco

Sono una trentina gli interventi che dalla tarda mattinata di oggi i Vigili del Fuoco del Comando di Trieste hanno operato senza sosta con 4 squadre e 2 autoscale per richieste di soccorso per danni causati dalla forte bora.

Gli interventi hanno riguardato principalmente alberi pericolanti, tegole, impalcature, intonaci e lamiere pericolanti. Ancora una decina sono le richieste di intervento in attesa.

I Vigili del Fuoco in una nota hanno chiesto ai cittadini di evitare di chiamare la sala operativa per chiedere informazioni, in quanto tutti gli operatori disponibili sono impegnati a gestire le chiamate di soccorso ed a coordinare le squadre sul territorio.



