Babbini, primo autista di Bossi, 'sfratto a Milano dopo 62 anni'

Pino Babbini, storico primo autista di Umberto Bossi, domani sarà sfrattato dall'appartamento di viale Monza a Milano dove vive in affitto con la moglie da 62 anni. Lo ha detto lui stesso in una intervista alle pagine milanesi del Corriere della Sera aggiungendo che intende opporsi "con tutte le forze".

I proprietari dell'appartamento vogliono venderlo, per questo lo scorso anno gli hanno notificato lo sfratto.

Trecentosettanta milioni il prezzo, per lui 340, comunque troppi per quello che è stato considerato a lungo l'uomo di fiducia del senatur, prima che venisse sostituito nel 1997. "Una brutta storia" commenta Babbini, che è stato anche consigliere comunale della Lega Nord, "la verità è che mi hanno cacciato".

Ora, di affitto per l'alloggio di 85 metri quadrati paga 1.100 euro al mese, anzi "pagano i miei figli per me", e non intende andarsene in una casa diversa "perché - spiega - sono politicamente attivo: devo continuare a combattere per la mia Milano" e poi "mia moglie vuole morire nella casa dove vive da sessant'anni. Qui abbiamo passato i nostri Natali e cresciuto i nostri figli".



