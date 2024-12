Si ribalta con auto dopo impatto con cinghiale, donna ferita

Si è ribaltata con l'auto dopo aver impattato un cinghiale che attraversava la strada. Nella tarda serata di ieri una donna di 45 anni è rimasta ferita ad Avellino in via Pennini mentre percorreva la Statale 88 che collega il capoluogo irpino a Benevento.

Sul posto i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasferire la donna, che stava tornando a casa a Summonte, all'ospedale "Moscati" di Avellino. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA