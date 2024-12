Natisone: Ciriani, 'assolutamente no alle sentenze preordinate'

"Sulla tragedia del Natisone è giusto ricercare la giustizia, è giusto rispettare il dolore delle famiglie, è giusto dare risposte di giustizia e accertare la verità, ma dico no assolutamente alle sentenze preordinate".

Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a Rivolto (Udine), alla 23/a Giornata del Volontario di Protezione civile Fvg.

"Non esistono sentenze anticipate - ha ammonito - bisogna rispettare tutti e muoversi con grande cautela nel rispetto di tutti coloro che sono stati coinvolti e che sono innocenti fino a prova contraria".



