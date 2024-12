Corteo contro la guerra in piazza Duomo a Milano

Il corteo milanese contro la guerra e il ddl 1660 organizzato in occasione della prima della Scala dalla 'Rete Milano antifascista antirazzista meticcia e solidale', è passato intorno alle 16.45 da Piazza Duomo, avvicinandosi alla 'zona rossa' presidiata dalle forze dell'ordine.

Davanti agli uffici comunali dell'anagrafe di via Larga alcuni manifestanti hanno acceso dei fumogeni rossi ed esposto uno striscione con scritto "Basta sfratti e caro affitti. Case per tutti".

Sempre in quella zona sono stati fatti esplodere alcuni petardi. "Da piazza Duomo - hanno detto al megafono gli attivisti pro Palestina che aprono il corteo -, dove da più di un anno ci impediscono di manifestare, Palestina libera".





