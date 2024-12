Torna a volare l'Aiut Alpin, l'inverno scorso 542 interventi

Torna a volare per la stagione invernale l'Aiut Alpin Dolomites. L'elisoccorso lo scorso inverno effettuatò 524 interventi, di cui 86 con l'ausilio dei visori notturni. La maggior parte di questi interventi invernali furono eseguiti per feriti su piste da sci, ma anche per emergenze sanitarie, per sci alpinisti, incidenti in varie attività di tempo libero, lavoro e stradali. Otto interventi riguardarono travolti in valanga. I morti recuperati furono 21, die cui 18 a causa di emergenze sanitarie e tre per traumi.

Il pronto intervento è garantito ogni giorno dalle ore 08.00 alle 20.00, a rotazione con gli altri elicotteri da soccorso della provincia questo verrà esteso dalle ore 06.00 alle 22.00.

L' elicottero in servizio è un H 135 T3 della Airbus con verricello 90 m di cavo, 272 kg carico utile ed un doppio gancio baricentrico human cargo. L'equipaggio che staziona presso la base di Pontives è composto da un pilota, un tecnico verricellista, un medico anestesista ed un elisoccorritore alpino, messo a disposizione dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico o dal Bergrettungsdienst Alpenverein Südtirol.

Inoltre è presente in base anche una unità cinofile messa a disposizione dal Sagf, Polizia di Stato, Cnsas e Brd.



