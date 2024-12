Sciatori bloccati dal vento, tutti 150 riportati a valle

Si sono concluse positivamente, in serata, le operazioni di soccorso in Valsesia (Vercelli) a sciatori ed escursionisti, circa 150, che erano rimasti impossibilitati a tornare a valle per il blocco degli impianti a fune, fermati per le forti raffiche di vento sopra Alagna Valsesia. Lo rende noto il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese che ha condotto l'intervento con il Soccorso Alpino della Guardia di finanza. "Tutte le oltre 150 persone bloccate sono state ricondotte a valle in sicurezza", informa il Soccorso Alpino.

