Piantedosi: "Centri in Albania? Attendiamo la Cassazione"

"Il procedimento in Cassazione è iniziato, aspettiamo di vedere. Questo è un periodo in cui non c'è necessità impellente di attivazione del Centro. Gli sbarchi sono molto ridotti. Vediamo quale sarà l'evoluzione e poi prenderemo una decisione". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, sui trasferimenti di migranti in Albania mentre si attende la pronuncia della Cassazione sulla convalida dei trattenimenti. Quanto alla notizia circolata su alcuni media di un canile attivato nel centro ancora senza ospiti, per il ministro, che ha parlato a margine di una riunione alla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, "è solo una barzelletta simpatica che è circolata".



