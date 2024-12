Immacolata con vento forte, pioggia, neve e gelo

Brutto tempo sulla maggior parte dell'Italia per il weekend dell'Immacolata, con venti forti, mareggiate, pioggia, freddo e neve. E' quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. Tutta colpa dell'aria artica che sta investendo il bacino del Mediterraneo dando vita a un ciclone.

"Le prime avvisaglie - afferma - si avranno nel corso del pomeriggio di sabato 7 quando il tempo inizierà a peggiorare dal Nordovest verso Toscana e Nordest in serata e nottata. Le piogge diventeranno via via più diffuse e consistenti in Pianura Padana, mentre la neve inizierà a scendere copiosa sulle Alpi a quote via via più basse e fin sopra i 6-700 metri". Dalla sera di sabato i venti di Maestrale, Libeccio, Ponente e Scirocco si intensificheranno progressivamente fino a soffiare prima di burrasca (fino a 80-85 km/h) e poi di tempesta (oltre gli 89 km/h). Previste importanti mareggiate sulle coste esposte con onde alte fino a 3-4 metri. La neve cadrà diffusa sia sulle Alpi sia sugli Appennini. "Nel giorno dell'Immacolata - continua Sanò - tutte le montagne del Nord si imbiancheranno oltre i 6-700 metri, quelle del Centro oltre i 900 metri, oltre i 1200-1300 invece quelle del Sud. In Emilia la neve potrebbe raggiungere addirittura le vicine pianure degli Appennini".

Il maltempo inizierà ad attenuarsi da lunedì 9, ma continuerà a imperversare al Sud, soprattutto sul lato tirrenico e ancora sul basso Lazio.

Nel dettaglio - Venerdì 6. Al Nord: poco o parzialmente nuvoloso. Al Centro: si copre nel pomeriggio, ma senza piogge. Al Sud: ultime piogge sulla Puglia meridionale.

- Sabato 7. Al Nord: dal pomeriggio/sera peggiora da ovest verso est con pioggia e neve a bassa quota. Al Centro: dal pomeriggio peggiora in Toscana e in Sardegna, in serata sul Lazio. Al Sud: tante nubi, peggiorerà in Campania nella notte.

- Domenica 8. Al Nord: pioggia e neve fino in pianura sull'Emilia occidentale. Al Centro: rovesci/temporali sparsi su Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna, neve a 1000 metri. Al Sud: maltempo in Campania e Calabria tirrenica, piogge sparse altrove.

- Tendenza: prossima settimana con altre piogge e nevicate.





