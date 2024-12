Finanza Torino, smercio di rottami ferrosi per 10 milioni

La guardia di finanza di Torino ha ricostruito acquisti e cessioni di oltre 54.000 tonnellate di materiale ferroso in nero di un'azienda canavesana in liquidazione, per un controvalore di 10 milioni di euro, oltre metà, regolati per contanti, in violazione alla normativa sulla circolazione valutaria.

Sono in tutto 51 gli amministratori di società (4 di quella canavesana e 47 di altre), soprattutto del nord Italia, indiziati a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, attività di gestione di rifiuti non autorizzata e occultamento o distruzione di documenti contabili.



