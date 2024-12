AccadeOggi

Questi i principali appuntamenti previsti per il 7 dicembre



LIVORNO - Ore 11.00

Cerimonia di immissione in servizio di Nave Trieste della Marina Militare e di giuramento dei Cadetti, con il Presidente della Repubblica Mattarella

ROMA - Canale Nove, ore 21.30

Giuseppe Conte, Paolo Mieli e Alessandro Di Battista ospiti di "Accordi&Disaccordi"

TORINO - Starhotels Majestic, Corso Vittorio Emanuele II 54

Congresso dei radicali "Democrazia liberale senza confini - Resistere agli autoritarismi globali e locali", con i segretari di +Europa, Magi, di Azione, Calenda, il deputato di +Europa Della Vedova, il parlamentare ucraino Ustenko, il presidente di Muoversi, Romano (fino all'8 dicembre)

PESCARA - Museo delle Genti d'Abruzzo ore 15.30

Conferenza programmatica del Pd Abruzzo con Schlein e Bonafoni

BOLOGNA - Palazzo D'Accursio, Sala Tassinari ore 14.30

Libro Bianco degli Stati Generali dell'Azione per il Clima, percorso collettivo e partecipativo che coinvolge oltre 80 organizzazioni e più di 200 aderenti (tra istituzioni, associazioni, esperti di politiche climatiche, attivisti e singoli cittadini) per elaborare soluzioni concrete alla crisi climatica

PARIGI - Inaugurazione ufficiale alla vigilia della riapertura di Notre-Dame, con il Presidente della Repubblica Italiana Mattarella e il Presidente eletto degli Stati Uniti Trump

SEOUL - I legislatori votano la mozione per mettere sotto accusa il presidente Yoon Suk Yeol

ROMA - Sala stampa Santa Sede, Via della Conciliazione 54 ore 10.00

Incontro stampa con alcuni dei nuovi cardinali

BRESCIA - Piazzale Cesare Battisti ore 14.30

Manifestazione 'Per i diritti sociali fermiamo il Ddl 'sicurezza'

MILANO - P.ta Venezia ore 15.00

'Milano resiste', corteo contro la guerra e il ddl 1660

ROMA - Davanti Museo della Civiltà Romana, piazza Giovanni Agnelli 10

Sit-in Azione, 'Vertenza Roma - l'oro di Roma: i beni culturali', con slogan "I musei vanno (ri)aperti, non dispersi"

ROMA - Circo Massimo, Sala Marco Polo ore 17.30

Presentazione del Libro "Il Tempo delle Chiavi" l'omicidio Ramelli e la stagione dell'intolleranza, di Nicola Rao, con il deputato FdI De Corato, il senatore FdI De Priamo

CITTÀ DEL VATICANO - Aula Paolo VI ore 10.00

Il Papa riceve in udienza le delegazioni dei donatori del presepe e dell'albero di Natale in Piazza San Pietro

CITTÀ DEL VATICANO - Basilica di San Pietro ore 16.00

Il Papa presiede il Concistoro ordinario pubblico per la creazione di nuovi cardinali

CITTÀ DEL VATICANO - Palazzo Apostolico ore 17.30

Visite di cortesia ai nuovi cardinali

CITTÀ DEL VATICANO - Aula Paolo VI ore 17.30

Quinta edizione del Concerto con i poveri

CITTÀ DEL VATICANO - Piazza San Pietro ore 18.30

Inaugurazione del presepe e illuminazione dell'albero di Natale

MILANO - Teatro alla Scala ore 18.00

Inaugurazione della stagione lirica della Scala con 'La forza del destino', con il Presidente della Repubblica Mattarella e il presidente del Senato Ignazio La Russa

CANADA - Sci alpino, Coppa del mondo femminile

ABU DHABI - Yas Marina Circuit ore 15.00

Formula 1, Gp di Abu Dhabi, qualifiche

GENOVA - Stadio Ferraris ore 15.00

Serie A, Genoa-Torino, 15/ma giornata

TORINO - Allianz Stadium ore 18.00

Serie A, Juventus-Bologna, 15/ma giornata

ROMA - Stadio Olimpico ore 20.45

Serie A, Roma-Lecce, 15/ma giornata

