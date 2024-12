In viaggio a Natale 11,5 milioni italiani, spesa media 335 euro

Sono 11,5 milioni gli italiani che quest'anno si concederanno un viaggio durante le festivita' natalizie e spenderanno in media 335 euro a testa, per un totale stimato in quasi 4 miliardi di euro. E' quanto emerge da un'indagine commissionata da Facile.it alla societa' di ricerca Emg Different, come riporta una nota.

Tra coloro che partiranno quest'anno, il 32% ha dichiarato di avere a disposizione un budget superiore a quello dello scorso anno; di contro, il 23% ha detto che, pur non rinunciando al viaggio, ha minori risorse da dedicare a questa attivita' rispetto a dodici mesi fa, prevalentemente per problemi di natura economica. Anche se la maggior parte dei viaggiatori paghera' con i propri risparmi, non mancano i consumatori che hanno fatto ricorso ad un prestito personale, quasi il 2% del campione.

La percentuale arriva a superare il 4% nella fascia di viaggiatori con eta' compresa tra i 25 e i 34 anni. Analizzando le richieste di prestiti per vacanze raccolte tra ottobre e novembre, Facile.it ha scoperto che chi ha fatto domanda di finanziamento per pagare un viaggio ha chiesto, in media, quasi 6.000 euro, valore in aumento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2023.

A livello territoriale l'abitudine di viaggiare durante le feste invernali e' maggiormente diffusa al Nord Italia (36% nel Nord Est), mentre al Sud e nelle Isole la percentuale scende al di sotto del 20%. Quasi 9 viaggiatori su 10 sceglieranno una destinazione in Italia, mentre 1,5 milioni di individui, il 13% di chi viaggera', opteranno per una meta all'estero (27% tra gli under 25).

