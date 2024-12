Citrobacter in pediatria Verona,prosciolti ex primario e altri 6

Sono stati prosciolti dalle accuse, in udienza preliminare, l'ex direttore della Pediatria di Verona Paolo Biban, e gli altri 6 tra ex e attuali dirigenti medici, tra cui l'ex dg dell'azienda ospedaliera Franceco Cobello, coinvolti nell''inchiesta sulla infezione da Citrobacter koseri nel reparto infantile veronese. Il non luogo a procedere è stato deciso dalla gip Livia Magri. Biban, assistito dagli avvocati Alessandro Keller e Stefano Putinati, era accusato di omicidio colposo e lesioni personali colpose ai danni di due neonati A far scoppiare il caso erano state nel 2020 le denunce presentate dai genitori di quattro neonati morti per l'infezione. Un centinaio erano stati i bimbi contagiati. Nove di essi avevano riportato gravi deficit permanenti.



