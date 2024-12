Youtrend, per metà degli italiani Trump frenerà gli sforzi sulla sostenibilità

La metà degli italiani (50%) ritiene che l’elezione di Donald Trump alla guida degli Stati Uniti rappresenti un freno agli sforzi per la sostenibilità ambientale su scala globale. Solo l’11% degli intervistati è convinto che la sua presidenza contribuirà ad accelerare le politiche sostenibili, mentre il 20% pensa che non avrà avuto alcun impatto rilevante. Un ulteriore 19% non esprime un’opinione chiara.

Questo è il risultato di un sondaggio di Youtrend, presentato in occasione di “Sostenibilità e percezioni”, evento organizzato dalla stessa Youtrend e che anticipa la seconda edizione di Echi, appuntamento dedicato al tema della comunicazione della sostenibilità, che si terrà il 7 maggio 2025 a Roma.

Come è noto, Donald Trump durante la sua prima presidenza aveva fatto ritirare gli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi, a testimonianza della sua posizione sul tema della lotta ai cambiamenti globali. Molti osservatori internazionali oggi si aspettano che la sua seconda presidenza adotterà ulteriori politiche in tale direzione, come anticipato anche dalla decisione di scegliere Lee Zeldin come nuova guida dell’EPA, l’agenzia per la protezione ambientale.

Nonostante il generale scetticismo sulle implicazioni dell’elezione di Donald Trump per la sostenibilità ambientale globale da parte dei rispondenti del sondaggio, emerge un dato sorprendente: per il 35% di coloro che si interessano alla sostenibilità, la presidenza Trump rappresenta un incentivo personale a fare di più e ad agire in modo virtuoso.

Tuttavia, la maggioranza degli italiani impegnati in questo ambito (56%) non percepisce cambiamenti nella propria motivazione, mentre solo il 10% dichiara di sentirsi meno motivato rispetto al passato.

La reazione all’elezione di Trump varia sensibilmente tra le fasce d’età. Fra i giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni, due intervistati su cinque (39%) vedono in questa presidenza una ragione per intensificare il proprio impegno ambientale. Al contrario, tra chi ha più di 35 anni, il 59% dichiara di non sentirsi né più né meno motivato ad agire per la sostenibilità.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA