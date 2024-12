Visintin, mio consulente parlò di lesioni sul corpo di Liliana

"Sono molto sconvolto perché indubbiamente non mi aspettavo che emergesse tutto questo, una violenza fatta a mia moglie. Indubbiamente quando verrà depositato tutto in procura bisognerà che il mio avvocato abbia la possibilità di vedere cosa emerge. Comunque, a suo tempo il mio consulente aveva già espresso il fatto che sul corpo di Liliana c'erano delle lesioni, già anni fa". Lo ha detto all'ANSA Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, la donna trovata morta in un boschetto a Trieste il 5 gennaio 2022.



