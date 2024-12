Tir fermo in Autobrennero prende fuoco, muore camionista

Un camionista è morto la scorsa notte nel rogo, divampato nel suo mezzo fermo in una stazione di servizio dell'autostrada del Brennero a sud di Bolzano. Alle 23:30, il Corpo dei vigili del fuoco permanenti sono stati allertati: un incendio aveva interessato la cabina di un camion presso l'area di servizio Laimburg sulla carreggiata sud dell'autostrada A22, nel comune di Vadena. L'incendio è stato segnalato da automobilisti in transito, che hanno notato un intenso sviluppo di fumo e hanno immediatamente chiamato il numero di emergenza.

All'arrivo delle squadre dei vigili del fuoco, la cabina del camion era già avvolta dalle fiamme. Nonostante le rapide operazioni di spegnimento, è stato constatato che l'autista si trovava nella cabina ed era purtroppo deceduto. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate impegnative a causa dell'intensa produzione di calore e degli spazi limitati dell'area di servizio. Inoltre, vi era il rischio che l'incendio si propagasse ai veicoli vicini, evenienza che è stata scongiurata grazie al rapido intervento.

Oltre ai vigili del fuoco di Bolzano, sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Egna, la Croce bianca, il medico d'urgenza della Croce rossa, il servizio di manutenzione autostradale e la polizia autostradale.

Le circostanze esatte dell'incidente sono oggetto di indagini in corso.



