In Italia i maschi molto più bravi in matematica

L'Italia è fra i paesi in cui c'è un divario di risultati tra maschi e femmine in matematica e scienze tra i più alti al mondo a favore dei maschi: in quarta elementare si aggira intorno ai 22 punti, in terza media è di 16 punti.

In 40 Paesi, i bambini al 4 anno scolastico hanno ottenuto punteggi medi superiori rispetto alle bambine; solo in Sudafrica le bambine hanno superato i bambini con 29 punti di distacco; nei restanti 17 paesi non si osservano differenze di genere significative. Emerge dall'indagine Timss 2023 che coinvolge ogni quattro anni più di 60 nazioni in tutto il mondo.

Sebbene i risultati conseguiti dagli studenti italiani in matematica e in scienze ci vedano solo leggermente sotto la media Ue e ampiamente sopra la media internazionale, in Italia la distanza tra gli studenti che raggiungono i risultati più bassi, al sud e alle isole, e gli studenti che raggiungono i risultati più alti al nord ovest, si attesta sui 300 punti: circa 350 al sud, 650 al nord. Tra nord e sud la differenza tra la media dei risultati è di 50 punti.

Gli studenti che in quarta elementare hanno un apprendimento al livello avanzato di matematica e scienze, ovvero quelli che sono in grado di applicare la comprensione e le conoscenze matematiche in una varietà di situazioni relativamente complesse e di spiegare il proprio ragionamento, sono solo il 7%, sia a livello internazionale che anche in Italia.

Il livello 'alto', che corrisponde a studenti in grado di applicare le conoscenze per risolvere problemi, è raggiunto dal 35% degli studenti a livello internazionale e dal 34% degli studenti italiani.

Il livello 'intermedio' equivale agli studenti che sono in grado di applicare la conoscenza matematica in situazioni semplici. Questo benchmark è raggiunto dal 70% degli studenti a livello internazionale e dal 69% degli studenti italiani. Infine si trovano gli studenti che possiedono solo conoscenze matematiche di base e, in molti Paesi, questo livello è raggiunto dalla quasi totalità degli studenti (91% in media a livello internazionale). Anche in Italia il 91% degli studenti raggiunge almeno il livello base.

I dati sono similari anche relativamente alla terza media. Se in Italia nel suo complesso la percentuale di studenti che raggiunge il livello avanzato è del 7%, per le diverse macroaree geografiche si va dal 4% del Sud e Sud Isole al 10% del Nord Ovest. A livello 'alto', le differenze tra le diverse macroaree diventano più evidenti: nel Nord Ovest il 43% degli studenti in totale raggiunge il livello alto, mentre nel Sud Isole solo il 20%.

Gli studenti del Nord Est e del Centro ottengono risultati omogenei tra di loro, di 3 punti percentuali superiori alla media nazionale. Gli studenti italiani ottengono nel 2023 risultati medi - sia in quarta elementare che in terza media - che non differiscono in modo statisticamente significativo dalle indagini precedenti.

