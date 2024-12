I funerali di Ramy Elgaml, l'imam: 'Cambiare la legge sulla cittadinanza'

Nel cimitero di Bruzzano (Milano) oggi i funerali di Ramy Elgaml, il diciannovenne del quartiere Corvetto a Milano morto su uno scooter durante un inseguimento con i carabinieri lo scorso 24 novembre. Al termine della cerimonia, l'imam Mahmoud Asfa ha detto: "Sono ragazzi nati e cresciuti in Italia, sono giovani appartenenti a questa società, sono italiani e credo che le istituzioni hanno un compito molto importante. Con tutto il rispetto, questa legge per cui devi nascere qui e aspettare di avere 18 anni per avere la cittadinanza complica la vita di questi giovani, non li fa sentire appartenenti a questa società".

"Noi come comunità musulmana - ha aggiunto - lavoriamo giorno e notte a far sentire questi ragazzi che sono nati e cresciuti in Italia che sono italiani. Chiediamo alle istituzioni di dare importanza a questi giovani e di dare la cittadinanza perché sono tantissimi a trovare difficoltà. Le istituzioni devono lavorare per farli sentire che sono figli e appartengono a questa società e che hanno il diritto di contribuire allo sviluppo di questo paese".

"Oggi è un giorno importante, siamo in un cimitero, dobbiamo avere rispetto. State calmi", ha detto l'imam prima dell'inizio dei funerali. "È il funerale del nostro carissimo amico, ragazzo, fratello Ramy - ha aggiunto l'Imam prima di una passeggiata silenziosa all'interno del cimitero - e dobbiamo essere veramente al livello di dare un'immagine realistica, importante e straordinaria della nostra comunità, rispettando tutte le norme di questo Paese".



L'amico di Ramy sarà interrogato oggi

Sarà interrogato oggi pomeriggio al Palazzo di Giustizia di Milano Fares Bouzidi, il 22enne tunisino che guidava lo scooter sul quale viaggiava anche Ramy Elgaml. Ieri il 22enne, difeso dall'avvocato Debora Piazza, è stato dimesso dall'ospedale, dopo essersi risvegliato dal coma nei giorni scorsi, ed è andato a casa della sorella dove si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale aggravata, mentre è anche indagato per omicidio stradale, così come il carabiniere che guidava l'auto che ha inseguito lo scooter, che non si era fermato ad un posto di blocco, per oltre otto chilometri.

L'interrogatorio è stato fissato dalla gip Marta Pollicino dopo l'esecuzione dell'ordinanza di arresti domiciliari. Intanto, dagli accertamenti tossicologici è emerso che Bouzidi sarebbe risultato positivo al Thc, principio attivo della cannabis, mentre nelle indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente, coordinate dal pm Marco Cirigliano e dal procuratore Marcello Viola, gli investigatori stanno cercando anche di identificare una persona che potrebbe aver visto le ultimi fasi dell'inseguimento per sentirlo come testimone. Si sta cercando di capire se ci sia stato o meno un impatto tra la macchina dei carabinieri e lo scooter, prima che quest'ultimo si schiantasse contro un muretto deviando verso sinistra. L'autopsia, intanto, ha stabilito che il 19enne è morto per le lesioni interne e che sarebbe stata decisiva la dissezione dell'aorta.

