Fuga Raduano da Carcere Nuoro, ha passato 4 mesi in una tenda

Il boss della mafia garganica Marco Raduano, fuggito dal carcere di Nuoro il 24 febbraio 2023 e poi arrestato in Corsica nel febbraio di quest'anno, ha passato, subito dopo l'evasione, tre giorni una cantina di un'abitazione a Nuoro, alcuni giorni nelle campagne Bitti (Nuoro) e poi 4 mesi in una tenda nelle campagne di Padru, in una zona impervia della Gallura. Qui è rimasto almeno sino a giugno, il tempo per organizzarsi la fuga in Corsica. Dall'isola francese è poi passato in Spagna, dove ha trovato il suo braccio destro Gianluigi Troiano, che è stato arrestato nel gennaio 2023. In quel momento Raduano è dovuto tornare in Corsica dove è stato arrestato l'1 febbraio 2024. E' questa la ricostruzione della latitanza di Raduano fatta in una conferenza stampa in Questura a Nuoro dove è emerso che complessivamente nell'inchiesta gli indagati sono 58 tra Sardegna, Puglia e Veneto e Corsica.

Secondo le indagini è emerso che Raduano ha potuto contare su una serie di fiancheggiatori sin dall'interno del carcere, a partire da un agente della polizia penitenziaria. Il boss aveva, infatti, a disposizione telefoni cellulari, un gancio prelevato dalle officine del carcere che gli ha permesso si scavalcare il muro di cinta con le lenzuola annodate e tutta una serie di doppioni di chiavi della struttura.

Tra i 14 arrestati ci sono residenti nelle province di Nuoro, Sassari e Venezia, ma anche a Bastia, alcuni dei quali originari del focciano che hanno fornito assistenza materiale - anche economica - per la fuga. Qualcosa, però, non ha funzionato al momento dell'evasione: Raduano forse si aspettava di trovare un complice all'esterno del carcere di Badu 'e Carros, ma così non è stato. Ecco perché ha dovuto attendere nascosto in una cantina a Nuoro.



