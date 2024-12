Raro Ibis eremita ucciso da un bracconiere nel Forlivese

I militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Forlì-Cesena (e Rimini) hanno individuato e denunciato un bracconiere reo di aver sparato e ucciso un raro esemplare di Ibis eremita in zona montana della provincia di Forlì. L'Ibis eremita, un tempo specie piuttosto diffusa lungo le zone rocciose dell'Europa meridionale, attualmente versa in serio rischio di estinzione su scala mondiale ed è nella "lista rossa" dello Iucn, l'Unione internazionale per la conservazione della natura.

Attualmente restano solo pochissime colonie isolate di Ibis eremita, oggetto anche di progetti di reintroduzione come quello della migrazione guidata dall'uomo. Gli esemplari sono monitorati con micro trasmettitori applicati sul dorso e proprio dal segnale di morte di uno di questi - Puck - i carabinieri sono riusciti a risalire al bracconiere. Puck aveva raggiunto la valle del Savio insieme ad altri 13 ibis.

All'uomo sono stati sequestrati un fucile da caccia, 160 cartucce e reperti biologici dell'esemplare ucciso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA