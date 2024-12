Giubileo, per i bus dei pellegrini sconto parking in centro Roma

I pellegrini 'doc', quelli in "pellegrinaggio diocesano riconosciuto come tale dalle Curie locali", avranno diritto a uno sconto del 30% per parcheggiare il pullman nel centro storico di Roma in occasione del Giubileo.

Lo ha deciso il sindaco-commissario Roberto Gualtieri che oggi, accogliendo (in parte) le richieste degli operatori turistici, ha modificato il tariffario giubilare varato a fine settembre.

Agevolazioni anche per le gite scolastiche fino alla scuola media, e per i pullman che trasportano disabili in carrozzina: queste due categorie pagheranno la tariffa tuttora in vigore e non quella 'giubilare'.

Per comprendere come si è arrivati all'ordinanza firmata oggi da Gualtieri bisogna fare un passo indietro. Il 26 settembre il sindaco aveva emesso un atto commissariale con il quale in sostanza incentivava i pullman turistici a scegliere i parcheggi della fascia meno centrale della città (zona A) piuttosto che quelli, più ambiti, del centro storico (zona B), allo scopo di decongestionare la città dai mezzi pesanti.

Il provvedimento, valido dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2026 (cioè per tutto l'Anno Santo), introduceva dunque uno sconto del 27% per i bus nei parcheggi periferici e un biglietto giornaliero dell'Atac a 1 euro contro i 7 ordinari per i loro passeggeri: "Parcheggiate più lontano e prendete la metro", in sostanza, il messaggio del Campidoglio. A conferma era arrivata la stangata sui parcheggi in centro (zona B): +200%, cioè tariffa triplicata. "Non è un provvedimento proibizionista, ma sicuramente disincentivante - ha spiegato oggi in commissione Turismo agli operatori furibondi l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè - e sfido chiunque davanti ai numeri a dire che non dovevamo prendere provvedimenti".

Nel 2023 ci sono stati infatti quasi 110mila ingressi di pullman, di cui l'87,8% in centro, ha riportato l'assessore, e solo nei primi cinque mesi del 2024 gli ingressi erano già oltre 51mila, di cui l'88,4% in centro storico. "La quantità di bus che abbiamo visto arrivare sotto ai monumenti è troppa, le nostre strade non sono in grado di accoglierli" ha aggiunto Patanè. Gli operatori sono rimasti, però, ancora scettici: Campidoglio e categorie del turismo si rivedranno a metà gennaio per vedere se sarà possibile allentare ancora, in qualche modo, la stretta tariffaria.

Alcune delle loro richieste però sono state accolte: i pellegrini 'riconosciuti' dalla Santa Sede avranno uno sconto del 30%, mentre le gite scolastiche under 14 e i pullman con disabili pagheranno le vecchie tariffe pre-rincari. Inoltre sarà possibile utilizzare nel 2026, cioè a Giubileo finito quando torneranno le ordinarie tariffe: i carnet acquistati nel 2024, quindi, non andranno sprecati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA