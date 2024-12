Femminicidio Vanessa Ballan, a giudizio l'indagato

E' stato rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio premeditato Bujar Fandai, 40 anni, accusato di aver ucciso il 19 dicembre 2023 Vanessa Ballan, 26 anni, di Riese Pio X (Treviso) una donna con la quale aveva in precedenza avuto una relazione e che aspettava un figlio dal proprio compagno, già padre del suo primogenito di 5 anni.

Fandaj, dopo aver appreso la decisione della giovane di troncare la relazione e del suo stato di gravidanza, si era introdotto in casa sua in un momento in cui era sola, per aggredirla e colpirla con otto coltellate.

L'imputato è accusato anche di revenge porn, per aver diffuso alcuni video in cui erano riprodotte circostanze intime tra i due. Dopo il ritrovamento del corpo di Ballan, Fandaj fu arrestato dai carabinieri mentre stava probabilmente cercando di organizzare una fuga all'estero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA