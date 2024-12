Annullato affidamento ai servizi sociali per Piero Amara

Annullato l'affidamento ai servizi sociali per Piero Amara, coinvolto nelle vicende Eni e per la "loggia Ungheria" che sta scontando nel carcere di Spoleto oltre otto mesi di reclusione per vari reati. Secondo quanto reso noto dalla Procura generale di Perugia questo comporta per lui il ritorno al regime di semilibertà e quindi il rientro in carcere, con la possibilità di trascorrere parte della giornata fuori dall'istituto per partecipare ad attività utili al reinserimento sociale. Secondo i magistrati durante l'affidamento in prova Amara aveva tra l'altro incontrato "persone estranee" all'ente dove svolgeva volontariato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA