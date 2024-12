Stellantis:Fedriga, serve profondo ripensamento politica europea

"Le possibili ripercussioni occupazionali c'erano con l'attuale amministratore delegato di Stellantis. Mi auguro che ora possa cambiare qualcosa e che questo si abbini a una nuova politica europea che possa valorizzare le produzioni europee stesse e non consegnare le nostre produzioni a paesi terzi". Lo ha detto il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga rispondendo a una domanda sulla situazione in Stellantis, a margine di un incontro pubblico.

Per Fedriga, questa politica europea "è stato un problema di visione strategica che in molti casi ha condannato la propria impresa e la propria industria. Su questo serve un profondo ripensamento", ha concluso.



