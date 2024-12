Milizie filo-iraniane in Siria per rafforzare Assad

12:25

La Turchia ha svolto "un ruolo chiave" per ridurre le tensioni in Siria. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, sottolineando la presenza di Ankara nel processo di Astana, ovvero una serie di incontri, in corso dalla fine del 2016, tra rappresentanti di Turchia, Russia e Iran per cercare di trovare una soluzione alla crisi siriana e ridurre le tensioni nel Paese in guerra dal 2011.

"La Turchia è uno dei Paesi più importanti tra i vicini della Siria e svolge un ruolo chiave nel processo di Astana e l'attuale situazione nella regione richiede strette consultazioni con le autorità turche", ha detto il funzionario, come riferisce Isna, a proposito della visita del capo della Diplomazia di Teheran, Abbas Araghchi, oggi ad Ankara dove ha in programma colloqui con l'omologo turco, Hakan Fidan, e con il presidente Recep Tayyip Erdogan, nel contesto dell'offensiva da parte delle milizie jihadiste filo turche nel nord ovest della Siria.

"Il processo di Astana è ancora vivo e la comunità internazionale è consapevole dell'importanza di questo processo per ridurre la tensione in Siria e come strumento e veicolo per realizzare azioni umanitarie", ha detto Baghaei, aggiungendo che Ankara e Teheran condividono la stessa preoccupazione rispetto alle tensioni siriane. "Il ministro degli Esteri turco ha affermato chiaramente che queste questioni non hanno nulla a che fare con la Turchia e che sono preoccupati per la situazione", ha detto il funzionario.