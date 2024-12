Inchiesta sulle curve di San Siro, trovata un'altra pistola

Nell'inchiesta milanese sulle curve di San Siro, dopo la scoperta del 22 novembre scorso del cosiddetto "arsenale" della curva Nord, è stata trovata la scorsa notte un'altra pistola, stavolta nell'abitazione di un giovane ultrà interista, non tra gli arrestati nel blitz di fine settembre scorso, condotto da Polizia e Gdf e coordinato dalla Dda di Milano, guidata da Marcello Viola e Alessandra Dolci.

A seguito degli accertamenti, nell'inchiesta dei pm Paolo Storari e Sara Ombra e della Squadra mobile, che stanno andando avanti su vari fronti - e anche con gli interrogatori dell'ormai ex capo della Nord Andrea Beretta, in carcere pure per l'omicidio di Antonio Bellocco e che sta collaborando - gli investigatori hanno rintracciato e sequestrato quell'arma, che risulterebbe rubata, a casa dell'ultrà, il quale farebbe parte di 'Brianza acolica', uno dei gruppi della curva nerazzurra. E' indagato a piede libero per detenzione illecita dell'arma.

Nel provvedimento con cui nei giorni scorsi il gip Domenico Santoro aveva disposto il carcere per il presunto custode delle armi da guerra trovate in un magazzino a Cambiago (Milano), l'ultrà interista Cristian Ferrario, si parlava di uno scenario inquietante "che lascia intravedere una proiezione criminosa" degli ultras "ancora più preoccupante" di quella venuta a galla con l'inchiesta "doppia curva", in cui si è contestata l'associazione per delinquere anche aggravata dal metodo mafioso.

Si indaga ancora pure sull'omicidio del 2022 dello storico leader della Nord Vittorio Boiocchi, anche se allo stato non risulta che tra le armi recuperate ci sia quella che ha sparato.

Beretta, trasferito per sicurezza nelle scorse settimane in un altro carcere nell'ambito di un programma di protezione previsto per i collaboratori, è stato già ascoltato diverse volte dagli inquirenti.



