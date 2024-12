Il Papa ai fedeli del Nicaragua, "vi sono vicino, prego per voi"

Il Papa ha scritto una lettera ai fedeli del Nicaragua, una Chiesa che è particolarmente vessata dalle decisioni del regime di Daniel Ortega, con molti vescovi, religiosi e religiose che sono state espulse dal Paese.

"Cari fratelli e sorelle in Cristo dell'amata Chiesa in Nicaragua, da tempo desidero scrivervi una lettera pastorale per ribadirvi, ancora una volta, l'affetto che professo al popolo nicaraguense, che si è sempre distinto per uno straordinario amore a Dio", scrive Papa Francesco, in occasione della Novena dell'Immacolata Concezione. "Non dimentichiamo l'amorevole Provvidenza del Signore, che ci accompagna ed è l'unica guida sicuro. Proprio nei momenti più difficili", sottolinea Papa Francesco, "siamo chiamati a non dubitare della sua cura e misericordia di Dio". "Siate certi che la fede e la speranza operano miracoli". "Mi auguro che questa celebrazione dell'Immacolata, che ci prepara all'apertura del Giubileo del 2025, vi dia l'incoraggiamento necessario nelle difficoltà, nelle incertezze e nelle privazioni", conclude il Pontefice ribadendo la sua "vicinanza" e "incessante preghiera".



