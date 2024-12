Il Centro oncologico Aviano celebra 40 anni di attività

Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (Pordenone) ha compiuto oggi 40 anni di attività e ha celebrato la ricorrenza con un convegno sulla storia dell'Istituto tumori, riconosciuto come Irccs dal 1991. L'evento si è svolto alla presenza dell' assessore regionale alla salute, Riccardo Riccardi.

"Questo è un primo traguardo, ma ci aspettano anni dove dovremmo impegnarci sempre di più nella ricerca, con cure personalizzate, intelligenza artificiale, terapie geniche, ricordando che questo è uno dei pezzi del percorso di cura che deve esser integrato in una presa in carico complessiva del paziente", ha fatto sapere la direttrice generale, Francesca Tosolini, a margine delle celebrazioni.

Il 2024 coincide anche con il trentennale dell'installazione della radioterapia ad Aviano e con il recente avvio del cantiere per la protonterapia, che richiederà almeno altri due anni di lavori per un investimento complessivo di 38,5 milioni da parte della Regione Fvg.

"Una scelta che rafforza la specificità di alta specializzazione per i pazienti oncologici del Centro di Aviano - ha commentato Riccardi - e aumenta la qualità del servizio, rendendo l'istituto ancora più centrale nel panorama nazionale e internazionale e maggiormente in grado di attrarre nuove competenze e professionalità".

"Sarà un progetto che porterà ricerca, giovani, nuove menti e nuove idee per i prossimi 20 anni - gli ha fatto eco Maurizio Mascarin, direttore dell' oncologia radioterapica e fondatore dell'Area Giovani - che, soprattutto, darà maggiore qualità di cura ai nostri pazienti e garantirà loro un futuro migliore".





