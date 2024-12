Dipiazza, 2 dicembre 1996 prima volta sindaco, 'come me nessuno'

Il 2 dicembre 1996 Roberto Dipiazza fu eletto sindaco di Muggia (Trieste), e da quel momento, se si esclude l'intervallo obbligatorio per legge, ha cambiato città ma non la carica, così oggi è ancora sindaco, a Trieste, al quinto mandato come primo cittadino. "Credo di aver battuto tutti", dice oggi orgogliosamente celebrando questi 28 anni in politica.

Dipiazza guida oggi - come sempre - una amministrazione di centrodestra ed è al quarto mandato a Trieste, dove era stato eletto la prima volta nel 2001, confermato poi fino al 2011. Non candidatosi dopo due mandati, Dipiazza era stato eletto consigliere regionale quando presidente era Debora Serracchiani.

Poi, nel 2016, si era ricandidato vincendo nuovamente, riconfermato poi alla successiva tornata elettorale. "Credo di aver cambiato molto di Muggia, credo di aver cambiato molto di Trieste, con risultati evidenti. Ho realizzato Porto San Rocco a Muggia e stiamo realizzando Porto Vivo a Trieste, sono stato anche fortunato", commenta oggi.



