Delitto Capodanno: Gip, niente abbreviato, riformulata l'accusa

Anderson Vasquez Dipres, 35 anni, cittadino dominicano accusato dell'omicidio del suo connazionale Ezechiele Mendoza Gutierrez, di 31 anni, all'esterno di un locale, a Udine, nella notte di Capodanno, comparirà davanti alla Corte d'Assise giovedì 16 gennaio 2025 rispondendo di omicidio aggravato e non preterintenzionale, come chiedeva la difesa. Lo ha stabilito oggi il Gup del Tribunale friulano che ha confermato le aggravanti dei futili motivi e della minorata difesa e rigettato la richiesta di rito abbreviato.

Con questo tipo di configurazione, l'imputato - reo confesso, anche se ha sempre sostenuto di non aver mai avuto l'intenzione di uccidere - rischia l'ergastolo.

L'uomo, dopo aver colpito al collo la vittima con un bicchiere rotto, era fuggito in auto - asserendo di non essersi accorto della gravità della situazione - per essere ritrovato dagli investigatori alcune ore dopo a Tarvisio.



