Ultraleggero sbatte contro il muro di un cimitero ad Asiago

Un ultraleggero è precipitato oggi, in fase di decollo, schiantandosi contro il muro del cimitero di Asiago (Vicenza).

L'incidente è accaduto intorno alle ore 13.00, in un campo vicino al cimitero. Secondo le prime informazioni il pilota ai comandi, estratto dai vigili del fuoco, è un 50enne residente a Piovene Rocchette (Vicenza). Sul posto anche un elicottero del Suem 118 che ha trasportato il ferito all'ospedale in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.



