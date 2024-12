Custode Terra Santa, in Siria cresce tensione, la gente ha paura

Al convento francescano di Aleppo "stanno tutti bene", frati e parrocchiani, ma cresce la tensione. Lo dice il Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton.

Una bomba è caduta "sul complesso francescano del Terra Santa College", conferma. "Dalla nostra Curia siamo in costante contatto con loro. Ci riferiscono per ora di una crescente tensione e timore della popolazione civile di Aleppo per gli imprevedibili sviluppi del confronto in atto".

Patton lancia dunque un appello: "Invitiamo i nostri frati, i cristiani di Terra Santa, e tutte le Chiese ad unirsi a noi in preghiera per la pace in Siria martoriata da lunghi anni di guerra e violenze. La Parola di Dio di questa prima Domenica d'Avvento ci invita a mantenere viva la speranza per una prospettiva di pace. Accogliamo questa esortazione e preghiamo che si realizzi per i nostri fratelli siriani".



