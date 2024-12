Chiusure fantasma su Google Maps su varie autostrade

Questa mattina all'alba si sono registrate su Google Maps varie chiusure fantasma su alcune autostrade in Italia. Il navigatore indicava blocchi in realtà non esistenti in A1, A14 e A22, come per esempio in Autobrennero a sud di Bolzano a sud di Trento e a sud di Verona, ma anche in Autosole tra Piacenza e Parma, come tra Imola e Cesena, come apprende l'ANSA. Dopo un paio di ore, intorno alle 8, le chiusure sono nuovamente sparite. Non si sono registrati disagi alla viabilità.

Lo scorso maggio Google Maps, per quasi un giorno intero, segnalò un'interruzione dell'autostrada del Brennero tra Vipiteno e il confine di stato, anche se in realtà non c'era nessun blocco, causando un'invasione della cittadina e della strada statale. Un' altra chiusura fantasma, molto più breve, ci fu poi ad ottobre sempre in A22.



