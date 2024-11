Mons. Jallouf, tutti vescovi di Aleppo abbiamo deciso di restare

I vescovi di tutte le confessioni cristiane presenti ad Aleppo resteranno. "Abbiamo oggi deciso di rimanere tutti con la nostra gente", riferisce mons. Hanna Jallouf, vescovo dei latini nella città siriana e francescano. Restano anche tutti i frati, "siamo i primi ad averlo deciso", dice mons. Hanna. Ad Aleppo ci sono otto francescani. Stamane mons. Jallouf ha fatto un giro dei conventi, degli edifici del vicariato e delle comunità cattoliche: "Stanno tutti bene, grazie a Dio. Ora siamo tutti dentro per il coprifuoco", che è stato proclamato dai jihadisti per 24 ore. Questa mattina "c'era molto caos per le strade, la gente ha paura. Tutto è successo in due giorni, può darsi che c'era già un accordo per fare questo", commenta il vescovo.





