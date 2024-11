Maltempo in Abruzzo, gelo e neve sopra i 600 metri

Parentesi invernale sul centro Italia e anche sull'Abruzzo, dove, come preannunciato, si registrano nevicate anche a bassa quota, a partire dai 600 metri. Sulla costa, dopo intense piogge in serata e nella notte, a farla da padrone è ora il vento. Brusco calo delle temperature, che hanno sfiorato i -10 gradi in alta montagna.

Non risultano al momento disagi o criticità particolari.

"Occasionalmente, nelle prossime ore - afferma il meteorologo Giovanni De Palma di AbruzzoMeteo.org - vedremo nevicate sui settori pedemontani e alta collina del Teramano, del Pescarese e del Chietino, localmente anche sotto i cinquecentro metri. La situazione tende a migliorare già da stasera e poi domani.

L'unica insidia è rappresentata dal vento, il grecale, ma da domani ci saranno comunque schiarite a partire dalle zone interne, in estensione verso il settore adriatico. Poi faremo i conti con nuova perturbazione tra martedì e mercoledì".

In base ai rilevamenti della rete di monitoraggio di caputfrigoris.it la temperatura più bassa si è registrata al Rifugio Franchetti nel teramano con -8,9 gradi.



