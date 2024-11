Litiga con vicini con coltello in mano, denunciato chef Rugiati

E' stato denunciato a Milano, per porto d'armi o oggetti atti a offendere, lo chef toscano Simone Rugiati, 43 anni, volto molto noto in tv per le sue partecipazioni a programmi di cucina. Secondo la ricostruzione dell'accaduto - riportata oggi in un articolo del quotidiano Il Giorno - lo chef, in stato di alterazione, la sera di giovedì scorso è uscito per strada in via Signorelli, nella Chinatown milanese, fuori dal suo locale 'Food Loft', uno spazio multifunzionale per eventi, impugnando un grosso coltello da cucina e inveendo contro i vicini di casa con cui i rapporti sarebbero pessimi da tempo perché spesso si sono lamentati del rumore.

Un residente ha avvisato i carabinieri, a cui è stato mostrato anche un video acquisito agli atti in cui è ripreso Rugiati che avrebbe urlato "scendete, scendete tutti" (evidentemente rivolto a chi abita ai piani di sopra) con il coltello in mano, che sono entrati nel locale trovando lo chef solo e ancora alterato. Portato negli uffici della caserma Montebello è stato rilasciato e denunciato.

Rugiati ha preso parte, fra l'altro, su Rai Uno a 'La prova del cuoco', su la7 a 'Cuochi&fiamme' e al format 'Io, Simone e il loft' e 'Nudo&Crudo' per Gambero Rosso Channel.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA