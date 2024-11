Necessari ulteriori esami su Ramy, decisiva lesione dell'aorta

Per via di ulteriori accertamenti disposti dalla Procura di Milano non è ancora stato dato il nulla osta per i funerali di Ramy Elgaml, il 19enne egiziano morto nella notte tra sabato e domenica scorsi, a causa di un incidente a Milano: lo scooter su cui viaggiava con un amico, ora in ospedale in gravi condizioni, mentre era inseguito dai carabinieri si è andato a schiantare in Via Quaranta.

Ramy è morto sul colpo e, secondo i primi esiti dell'autopsia, non per lesioni al cranio - il giovane durante la fuga in moto aveva perso il casco - bensì interne: da quanto è stato riferito sarebbe stata decisiva la dissezione dell'aorta.





