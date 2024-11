Humanity 1 con 195 migranti, 'troppo lontana Marina di Carrara'

La Humanity 1 ha soccorso 195 persone in pericolo in mare in quattro interventi diversi ed è diretta verso Marina di Carrara, porto assegnatole dalle autorità italiane. "Ma da sabato - spiega Sos Humanity, la ong che gestisce la nave - si profilano tempeste con venti fino a 67 km/h e onde alte 3 metri sulla rotta. La traversata di quattro giorni in condizioni così intollerabili rappresenterebbe un peso enorme e inutile per i sopravvissuti. Le nostre richieste per un porto più vicino sono state finora respinte. Esortiamo ancora una volta le autorità italiane ad assegnare un porto sicuro più vicino come richiesto dal diritto marittimo!".



