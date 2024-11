Fedriga, bilancio positivo per la missione in Giappone

Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha espresso oggi da Tokyo un "bilancio positivo complessivo" della missione in Giappone.

"In appena quattro giorni, il Friuli Venezia Giulia ha compiuto un importante lavoro di semina per consolidare le proprie relazioni istituzionali e commerciali con il Giappone, mercato di primario interesse per la nostra regione: una partnership strategica che intendiamo intensificare nei mesi a venire anche in vista dell'esposizione universale di Osaka 2025" ha detto.



