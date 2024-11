Crolla palazzina nel Casertano,vigili del fuoco ancora al lavoro

Sono ancora in corso a Sessa Aurunca, nel Casertano, le operazioni di messa in sicurezza e soccorso a causa del crollo di un'intera palazzina di due piani in tufo situata nel centro storico. Quando sono giunte sul posto, le tre squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dai distaccamenti di Mondragone, Teano e dal Comando provinciale di Caserta, hanno trovato un cumulo di macerie che ha invaso l'intera area ostruendo anche le uscite dei vari palazzi limitrofi; sul posto sono intervenuti anche i nuclei U.S.A,R.

(Urban Search and Rescue) specializzati nelle ricerche delle persone sotto le macerie, Cinofili, S.A.P.R.( Sistemi a Pilotaggio Remoto) e G.O.S. ( Gruppo Operativo Speciale con i mezzi cingolati).

Circa 50 gli uomini impegnati per le ricerche di eventuali persone coinvolte nel crollo. Per il momento non si registrano persone coinvolte o ferite e le cause del crollo sono dovute ad un probabile cedimento strutturale.



