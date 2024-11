Università, a Torino studenti collettivi occupano Palazzo Nuovo

Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche di Torino, è stato occupato dai collettivi studenteschi, su tutti Cambiare Rotta.

"Lo facciamo dopo Roma e Pisa. Accogliamo così gli appelli lanciati dalla Sapienza alla mobilitazione generale contro questo governo", dicono i giovani. "Dobbiamo dare un segnale per opporci ancora una volta alle politiche del governo, che con i continui tagli alla formazione, la precarizzazione, il Ddl sicurezza e la repressione, e la complicità con la guerra, ci rende ogni giorno di più la generazione senza un futuro", aggiungono.

L'occupazione però sarebbe solo temporanea e potrebbe finire già sabato, quando anche dal capoluogo piemontese gli studenti raggiungeranno Roma per la manifestazione nazionale contro la guerra.

"Il sistema universitario italiano - sostengono da Cambiare Rotta - continua a subire i continui tagli e la militarizzazione dell'università e della ricerca, processo che, oltre a privarci del diritto a un'istruzione libera dagli interessi dei privati e della classe dirigente, ci pone di fatto in complicità con il genocidio in Palestina, tramite un supporto indiscriminato a Israele che rischia di trascinarci in una nuova guerra mondiale".

"Finché prevarranno gli interessi di guerra su quelli dei cittadini, non sarà possibile un sistema universitario diverso da quello attuale, che Meloni e Bernini continuano a peggiorare: per questo oggi occupiamo la nostra università", concludono gli studenti.



