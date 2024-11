Riprese ricerche del corpo donna scomparsa in Spagna a febbraio

Sono riprese questa mattina a Cogollo del Cengio (Vicenza) le ricerche del corpo di Ana Maria Henao, l'ereditiera 40enne scomparsa in Spagna il 2 febbraio che si sospetta possa essere stata uccisa dall'ex marito e sepolta appunto nei boschi vicentini.

La polizia scientifica di Vicenza con le autorità spagnole e americane stanno battendo fin dalle prime ore della giornata l'ex strada del Costo, indicata dal gps dell'auto come il luogo di una sosta prolungata dell'ex marito David Knezevic, 36enne manager di origine serba. Chiusa dagli inquirenti la strada con un'ordinanza del sindaco del comune vicentino. Perlustrazioni più approfondite saranno fatte in una zona in cui nel corso dei mesi scorsi ci sono state delle frane e hanno reso più accessibili alcuni punti prima irraggiungibili. Il sospetto è che l'uomo possa aver avuto un complice a Cogollo che lo abbia aiutato a occultare il corpo della ex moglie in queste zone. Le ultime ricerche erano avvenute ad agosto e si erano concluse dopo alcuni giorni senza esiti.



