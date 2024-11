È online lo speciale di ANSA.it sul Giubileo del 2025 al via il 24 dicembre con l'apertura della Porta Santa a San Pietro. Nella pagina dedicata, gli articoli che raccontano la storia dell'evento, gli appuntamenti religiosi, le opere che stanno cambiando la città, le informazioni per pellegrini e turisti che arriveranno nel corso dell'anno. Oltre che, giorno per giorno, le notizie sugli eventi che segneranno la vita della capitale della cristianità, fornite anche direttamente dalla Santa Sede e dal Comune di Roma.



In particolare, lo speciale approfondisce i temi dell'evento religioso; la storia e le curiosità della celebrazioni della Chiesa; dalla Porta Santa all'indulgenza plenaria ai pellegrini, i segni del Giubileo per i fedeli; la Bolla di indizione sul tema della speranza in un tempo di guerre e crisi; il passaggio verso la ricorrenza del 2033, a duemila anni dalla resurrezione.

In più il calendario completo degli appuntamenti dell'Anno santo a Roma, in Italia e nel mondo, che coinvolgono anche migranti, detenuti, sportivi e soprattutto giovani; l'atlante dei pellegrini (da dove vengono, dove dormono, quanto restano); i luoghi e le date, una mappa della città per vivere l'Anno Santo e sopravvivere alla folla. Il Giubileo, infatti, cambia anche il lavoro in città: cantieri di notte e più smart working, le misure decise dal Campidoglio per facilitare la vita dei romani.



Potenziata l'accoglienza per turisti e pellegrini, app e siti per orientarsi. Nello speciale anche un vademecum per i pellegrini con le istruzioni per l'uso della città, dai biglietti dell'autobus ai buoni pasto, fino al 'business della santità': souvenir, 'reliquie', card, benedizioni, nuovi prodotti inventati per conquistare il mercato e sedurre i fedeli. Mentre il commercio religioso vero e proprio conquista tutta la città, non solo il Vaticano.

Un capitolo a parte per il Giubileo degli ultimi: i tendoni dei senzatetto tra le iniziative per gestire l'accoglienza. La presentazione della prima iniziativa del Papa, a Rebibbia il 26 dicembre per aprire un'altra Porta Santa. Lo speciale fornirà un'informazione sempre aggiornata sui temi della sicurezza pubblica, seguendo il lavoro delle forze dell'ordine in base alle nuove misure per i pellegrini decise da Viminale, prefetto e questore di Roma.



L'ANSA seguirà il Giubileo con le redazioni della Cronaca e del Vaticano, fornirà notizie, servizi, foto, video, podcast, infografiche e videografiche. Dall'apertura del Giubileo, lo speciale avrà uno spazio fisso dedicato nella home page di ANSA.it.



